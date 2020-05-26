Россия разместила истребители в Ливии

https://static.news.ru/photo/192147de-9f4b-11ea-bbab-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.dvidshub.net

Африканское командование вооружённых сил США сообщило о размещении Москвой военных самолётов в Ливии для поддержки российских частных военных компаний.

Истребители прибыли в Африку с авиабазы в РФ транзитом через Сирию, указано в пресс-релизе. Как считают в Вашингтоне, в ближневосточной стране воздушные средства были перекрашены для сокрытия их «российского происхождения».

Слишком долго Россия отрицала полную степень своей вовлечённости в продолжающийся ливийский конфликт. Ну, теперь нет никаких сомнений, — заявил командир американских сил в Африке Стивен Таунсенд.

NEWS: Russia deploys military fighter aircraft to Libya

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"For too long, Russia has denied the full extent of its involvement in the ongoing Libyan conflict. Well, there is no denying it now." - Gen. Townsend

Release: https://t.co/HpLdwUJxcr

Photos: https://t.co/raTal1LKPa pic.twitter.com/dVtsWKPYZ5 — US AFRICOM (@USAfricaCommand) May 26, 2020

Американские военные рассказали, что для сокрытия своей прямой роли Москва использует «спонсируемую государством» ЧВК Вагнера.

Если Россия овладеет базой на ливийском побережье, то следующим логичным шагом будет развёртывание постоянных зон ограничения доступа и манёвра в рамках так называемой концепции воспрещения доступа A2/AD, — пояснил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригян.

Ранее о переброске Россией на север Африки с авиабазы Хмеймим в Сирии не менее восьми военных самолётов заявил министр внутренних дел ПНС Ливии Фатхи Башага. По его словам, их сопровождали два многоцелевых истребителя Су-35 ВВС РФ, писал NEWS.ru.