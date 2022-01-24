RFI: президента Буркина-Фасо задержали

Президент Буркина-Фасо Рош Марк Каборе, возможно, был задержан, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источники. В африканской стране взбунтовались военные, которые требуют отставки главы государства. По некоторым данным, политику вместе с семьёй удалось покинуть территорию республики.

Президент Рош Марк Кристиан Каборе по сообщениям нескольких источников, вероятно, был задержан, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что семья президента Буркина-Фасо покинула страну. Сам лидер якобы находится под охраной жандармерии. По свидетельствам очевидцев, у резиденции в столице Уагадугу вечером в воскресенье, 23 января, были слышны выстрелы, в небе замечены вертолёты.

Каборе ввёл на всей территории страны комендантский час «до дальнейших распоряжений». Он действует с 20:00 до 05:30 по местному времени. В понедельник и вторник, 24 и 25 января, из-за «небезопасной обстановки» предполагается закрыть школы. Военных призвали сохранять «республиканскую позицию» и поддерживать диалог с властями.