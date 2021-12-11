Президент ЮАР заболел COVID-19

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в настоящее время находится на самоизоляции. Полномочия президента временно переданы вице-президенту Дэвиду Мабузе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис президента ЮАР.

Президент Сирил Рамафоса получает лечение от слабых симптомов COVID-19 после того, как получил положительный результат теста на вирусную инфекцию сегодня, в воскресенье, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, 69-летний глава государства ощутил недомогание после участия в мероприятии в Кейптауне. В настоящее время, по данным администрации, он в «хорошем настроении» и находится под наблюдением представителей военно-медицинской службы сил обороны ЮАР. Отмечается, что заболевший Рамафоса прошёл полный курс вакцинации.

«Президент находится на самоизоляции в Кейптауне и передал все полномочия вице-президенту Дэвиду Мабузе на следующую неделю», — также говорится в сообщении.

Рамафоса побывал в турне по странам Западной Африки, после чего несколько раз проходил тест на COVID-19.

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