Президент Гвинеи привился «Спутником V»

Первым главой африканского государства, сделавшим прививку от COVID-19 российским препаратом «Спутник V», стал президент Гвинеи Альфа Конде.
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Инициатором программы вакцинации стало государственное Агентство национальной безопасности в области здравоохранения. Власти страны изучили все доступные в настоящее время препараты и выбрали несколько из них, включая российский.
Сотрудник агентства Кори Кейра отметил, что вакцинация пока проходит на экспериментальной основе. По его словам, Гвинея получила от России 60 доз вакцины, а до конца первого квартала 2021 года в африканской стране ожидают поставки более 2,5 млн доз. Кейра, однако не уточнил, идёт ли речь о завозе только российского препарата.
В Гвинее за время пандемии выявили 14 051 случай COVID-19, 81 человек стал жертвой инфекции.
Как сообщал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует провести первые экспертные консультации по разрешению для использования при чрезвычайных обстоятельствах вакцины «Спутник V».