Президент Гвинеи привился «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/c7927218-5817-11eb-894d-fa163e074e61_660.jpg Альфа Конде Фото: John Macdougal/dpa/Global Look Press

Первым главой африканского государства, сделавшим прививку от COVID-19 российским препаратом «Спутник V», стал президент Гвинеи Альфа Конде.

Об этом сообщает AFP. Вместе с президентом вакцинировались несколько членов правительства. 30 декабря 2020 года прививку получила целая группа высших должностных лиц Гвинейской Республики во главе с ответственным за дела президентской администрации, министром обороны Мохаммедом Диане. Его примеру, среди прочих, последовали специальный советник президента, министр промышленности, малого и среднего предпринимательства Тибу Камара и председатель парламента Амаду Дамаро Камара.

Инициатором программы вакцинации стало государственное Агентство национальной безопасности в области здравоохранения. Власти страны изучили все доступные в настоящее время препараты и выбрали несколько из них, включая российский.

Сотрудник агентства Кори Кейра отметил, что вакцинация пока проходит на экспериментальной основе. По его словам, Гвинея получила от России 60 доз вакцины, а до конца первого квартала 2021 года в африканской стране ожидают поставки более 2,5 млн доз. Кейра, однако не уточнил, идёт ли речь о завозе только российского препарата.

В Гвинее за время пандемии выявили 14 051 случай COVID-19, 81 человек стал жертвой инфекции.

Как сообщал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует провести первые экспертные консультации по разрешению для использования при чрезвычайных обстоятельствах вакцины «Спутник V».