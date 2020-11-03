Президент Алжира заболел коронавирусом

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заразился коронавирусом.
В настоящее время состояние здоровья главы государства постепенно улучшается,
Теббун ушёл на самоизоляцию 24 октября. Такое решение было принято после того, как коронавирус нашли у ряда сотрудников его администрации и правительства.
28 октября Теббун отправился в Германию для углублённого медицинского обследования.
Ранее NEWS.ru писал, что российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин заразился коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), из-за чего реванш с британцем Диллианом Уайтом перенесён, заявил промоутер Поветкина Андрей Рябинский.