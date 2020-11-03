Президент Алжира заболел коронавирусом

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В Тунисе задержаны 65 человек в морском порту при попытке нелегально попасть на торговые суда, направляющиеся в европейские страны.

31 октября и 1 ноября задержаны 65 человек при попытке проникнуть на суда, пришвартованные в столичном порту, для дальнейшей нелегальной переправки в Европу, — говорится в заявлении МВД Туниса, передаёт...