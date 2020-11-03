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Африка

Президент Алжира заболел коронавирусом

19:59, 03 ноября 2020
Фото: Farouk Batiche/Global Look Press

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заразился коронавирусом.

В настоящее время состояние здоровья главы государства постепенно улучшается, пишет Reuters со ссылкой на администрацию президента.

Теббун ушёл на самоизоляцию 24 октября. Такое решение было принято после того, как коронавирус нашли у ряда сотрудников его администрации и правительства.

28 октября Теббун отправился в Германию для углублённого медицинского обследования.

Ранее NEWS.ru писал, что российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин заразился коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), из-за чего реванш с британцем Диллианом Уайтом перенесён, заявил промоутер Поветкина Андрей Рябинский.

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