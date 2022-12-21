Политолог: США пытаются загнать Африку в долговую зависимость от себя Политолог Ярошенко: США пытаются загнать Африку в долговую зависимость от себя

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США пытаются загнать Африку в долговую зависимость от себя, рассказал «360» политолог Алексей Ярошенко. Он отметил, что Штаты лидируют по объемам инвестиций в регион — у большинства африканских стран около трети внешнего долга приходится на американских инвесторов, а другая треть — на связанные с США организации, такие как МВФ. Эксперт пояснил, что Африка является «местом сражения» за будущее мироустройство и именно поэтому Вашингтон пытается укрепить свои позиции в регионе.

Американцы намерены использовать Африку, поэтому их инвестиции представляют собой долговую зависимость. Порядка 30% внешнего долга всех африканских стран приходится на американских инвесторов и еще порядка 35% — на международные организации, в том числе Международный валютный фонд, где американцы играют очень серьезную роль, — рассказал Ярошенко.

Политолог отметил, что Китай догоняет США по объему инвестиций в Африку, но за вложенные им средства, по мнению эксперта, в будущем не придется расплачиваться. Он также добавил, что Россия на континенте в экономическом плане находится скорее в положении наблюдателя.

Экономист Владимир Шамахов ранее рассказал, что проект Северного морского пути (СМП), который смог бы упростить доставку российских ресурсов из Арктики, является крайне перспективным, но вызывает недовольство Запада из-за текущего юридического разделения зон ответственности в регионе. По его словам, западные страны хотят добиться создания свободной зоны судоходства не только в высокоширотной зоне Северного Ледовитого океана, но и в акватории рядом с берегами России. Эксперт отметил, что эта зона по всем мировым законам является российской территорией, однако Запад все равно остается этим недоволен.