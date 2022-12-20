Экономист рассказал о недовольстве Запада из-за российской Арктики Экономист Шамахов: Запад недоволен текущим разделением зон ответственности в Арктике

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Проект Северного морского пути (СМП), который смог бы упростить доставку российских ресурсов из Арктики, является крайне перспективным, но вызывает недовольство Запада из-за текущего юридического разделения зон ответственности в регионе, рассказал ФБА «Экономика сегодня» экономист Владимир Шамахов. По его словам, западные страны хотят добиться создания свободной зоны судоходства не только в высокоширотной зоне Северного Ледовитого океана, но и в акватории рядом с берегами России. Эксперт отметил, что эта зона по всем мировым законам является российской территорией, однако Запад все равно остается этим недоволен.

СМП — это, вне всякого сомнения, крайне перспективный проект — благодаря ему в мире активно формируется новая транспортная модель. <...> Но проблемы здесь есть. Главная из них заключается в том, что современное юридическое разделение зон ответственности в Арктике западный альянс не устраивает, — рассказал Шамахов.

Экономист отметил, что Запад пытается пересмотреть подходы к использованию вод Северного Ледовитого океана, однако достичь с ним компромисса в ближайшей перспективе невозможно. Эксперт выразил надежду на то, что в будущем, когда ситуация в мире стабилизируется, полноценное обсуждение по этому вопросу будет возможно.

В американских СМИ ранее сообщили, что США в настоящий момент отстают от России в ходе так называемой арктической гонки. В последние два десятилетия Россия доминирует в борьбе за Арктику, наращивая свой флот атомных ледоколов, кораблей и подводных лодок, развивая добычу полезных ископаемых и нефтяных скважин.