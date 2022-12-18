Politico: Россия доминирует в борьбе за Арктику

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США в настоящий момент отстают от России в ходе так называемой арктической гонки, считает обозреватель журнала Politico Кеннет Розен. Как он пишет, доминирование Москвы продолжается в течение последних двух десятилетий. Сам регион журналист назвал крайне важным для мировой экономики.

В последние два десятилетия Россия доминирует в борьбе за Арктику, наращивая свой флот атомных ледоколов, кораблей и подводных лодок, развивая добычу полезных ископаемых и нефтяных скважин, заявил обозреватель.

Розен подчеркнул, что присутствие России на территории региона гораздо более объемное в сравнении с американским присутствием. Он обратил внимание на то, что Арктика важна и для Вашингтона.

Ранее обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу предположил, что Россия готовится к арктическому военному конфликту. Журналист написал, что это будет «холодная война другого типа».

По его мнению, на подготовку к конфликту указывает наращивание военного присутствия. В частности, Сучиу указал на расширение авиабазы ​​Нагурское, расположенной на архипелаге Земля Франца-Иосифа. По его словам, в 1950-х годах база строилась как метеостанция и коммуникационный форпост для коммуникации Северного полюса с материком.