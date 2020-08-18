Поднявшие мятеж военные в Мали арестовали нескольких министров

https://static.news.ru/photo/d2a121d8-e150-11ea-8fa5-fa163e074e61_660.jpg Бамако Фото: Aboubakrsidiki/wikipedia.com

Ряд министров и офицеров были арестованы малийскими военными, которые подняли мятеж на базе в районе Кати около столицы Бамако.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники, захваченные высокопоставленные лица были вывезены в неизвестном направлении.

Информация о мятеже в Вооружённых силах Мали была подтверждена в посольствах Норвегии, Франции и Испании. Местные жители рассказали журналистам RFI, что дорога на базу в Кати была заблокирована, утром были слышны выстрелы. Коммуна Кати расположена недалеко от президентского дворца.

Антиправительственная оппозиция Мали призвала со вторника начать протестные акции. Одним из главных требований является отставка президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, который правит страной с 4 сентября 2013 года.

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