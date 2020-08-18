Поднявшие мятеж военные в Мали арестовали нескольких министров

Ряд министров и офицеров были арестованы малийскими военными, которые подняли мятеж на базе в районе Кати около столицы Бамако.
Как
Информация о мятеже в Вооружённых силах Мали была подтверждена в посольствах Норвегии, Франции и Испании. Местные жители
Антиправительственная оппозиция Мали призвала со вторника начать протестные акции. Одним из главных требований является отставка президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, который правит страной с 4 сентября 2013 года.
NEWS.ru писал, что в Нигере неизвестные злоумышленники расстреляли группы французских туристов. Погибли шесть иностранцев, местный гид и водитель. Нападение произошло в районе сельской общины Куре. Убийцы скрылись на мотоциклах.
Добавьте наши новости в избранные источники