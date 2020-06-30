Начались разговоры об участии России в ливийской войне

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Частные российские военные подрядчики помогли силам, лояльным командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару, захватить крупнейшее месторождение нефти в республике — «Аш-Шарара» — на прошлой неделе Ливии на прошлой неделе, заявили журналисты американской газеты The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица в Европе и в африканской стране.

По данным издания, в последнее время грузовая авиация РФ постоянно совершает рейсы между авиабазой РФ в Сирии и Ливией. По словам американских чиновников, Кремль может поставлять оружие или подкрепление силам Хафтара. По мнению бригадного генерала морской пехоты США Брэдфорда Геринга, Кремль также отправил истребители МиГ-29 и модернизированную радиолокационную систему, передаёт портал Albawaba со ссылкой на WSJ. Он добавил, что боевыми машинами управляют неопытные лётчики, которые не соблюдают требования Международного права. Американский военный добавил — МИД РФ не ответил на соответствующий запрос по поводу военной поддержки Хафтара, так как военные подрядчики не представляют правительство РФ.

Москва опровергает участие наёмников в ливийском конфликте, аргументируя это тем, что в данной североафриканской стране «военных нет». Однако позиция с подменой понятий «наёмник/военный» инерционна: вслед за облетевшими мир видео- и фотодоказательствами вывода россиян на автомобилях из района Тархуна против России зреет новое обвинение — нарушение эмбарго ООН на поставку вооружений.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году, когда протестующие, поддержанные НАТО, убили авторитарного лидера страны Муаммара Каддафи. Большинство стран признало власть в Ливии правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом аль-Сарраджем. Его признаёт ООН, под руководством которой в 2015-м году был создан ливийский кабмин. С 2014 года ему противостоит армия маршала Халифы Хафтара, которая подчиняется альтернативным властям страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МВД Ливии Фетхи Башага призвал Соединённые Штаты и Евросоюз включить ЧВК Вагнера в чёрные списки за поддержку терроризма. По данным турецкого агентства «Анадолу», правительство Ливии утверждает, что наёмники захватили контроль над крупнейшим нефтяным месторождением страны «Аш-Шарара».

Сейчас они представляют угрозу мирному населению. Власти готовы выдворить этих людей. В свою очередь постпред Ливии при ООН Тахир эс-Сунни также призвал ЕС и США принять меры против ЧВК Вагнера.