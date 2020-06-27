Ливия призывает США и ЕС ввести санкции против ЧВК «Вагнер»

https://static.news.ru/photo/ffe82a6e-b87a-11ea-bbbb-fa163e074e61_660.jpg Фетхи Башага Фото: Yassine Mahjoub via imago-images.de/Global Look press

Глава МВД Ливии Фетхи Башага призвал Соединённые Штаты и Евросоюз включить ЧВК «Вагнер» в чёрные списки за поддержку терроризма.

По данным турецкого агентства «Анадолу», правительство Ливии утверждает, что наёмники захватили контроль над крупнейшим нефтяным месторождением страны «Аш-Шарара». Сейчас они представляют угрозу мирному населению. Власти готовы выдворить этих людей.

В свою очередь постпред Ливии при ООН Тахир эс-Сунни также призвал ЕС и США принять меры против ЧВК «Вагнер».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва опровергает участие наёмников в ливийском конфликте, аргументируя это тем, что в данной североафриканской стране «военных нет». Однако позиция с подменой понятий «наёмник/военный» инерционна: вслед за облетевшими мир видео- и фотодоказательствами вывода россиян на автомобилях из района Тархуна против России зреет новое обвинение — нарушение эмбарго ООН на поставку вооружений.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году, когда протестующие, поддержанные НАТО, убили авторитарного лидера страны Муаммара Каддафи. Большинство стран признало власть в Ливии правительства национального согласия (ПНС). С 2014 года ему противостоит армия маршала Халифы Хафтара, которая подчиняется альтернативному правительству страны.