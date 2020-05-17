На Мадагаскаре умер первый пациент с коронавирусом

Первый заболевший COVID-19 скончался на Мадагаскаре. Об этом сообщает местный портал Orange actu Madagascar.
Как отметил ресурс, жертвой болезни
По последним данным, на Мадагаскаре коронавирусом сейчас заражены 304 человека, 114 из них вылечились.
К 17 мая в мире коронавирусом заражены более 4,6 млн человек, жертвами заболевания стали более 311 тысяч, более 1,6 млн выздоровели. В России к этому дню подтверждены 281 752 случая коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших увеличилось на 9709. Выздоровели 67 373. Жертвами COVID-19 стал 2631 пациент.
В Москве подтверждены 142 824 случая. За сутки заразились ещё 3855 жителей столицы, 27 490 выздоровели. Не смогли справиться с болезнью 1503 пациента. При этом 71 человек скончался за последние 24 часа.
Как писал NEWS.ru, ранее в Белоруссии выявили 969 случаев заболевания коронавирусом за сутки.
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