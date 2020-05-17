На Мадагаскаре умер первый пациент с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8c26cd44-983e-11ea-b4e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Dawei/XinHua​​​​​​​/Global Look Press

Первый заболевший COVID-19 скончался на Мадагаскаре. Об этом сообщает местный портал Orange actu Madagascar.

Как отметил ресурс, жертвой болезни стал 57-летний мужчина. Он умер вечером в субботу, 16 мая, в городе Туамасина на востоке страны.

По последним данным, на Мадагаскаре коронавирусом сейчас заражены 304 человека, 114 из них вылечились.

К 17 мая в мире коронавирусом заражены более 4,6 млн человек, жертвами заболевания стали более 311 тысяч, более 1,6 млн выздоровели. В России к этому дню подтверждены 281 752 случая коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших увеличилось на 9709. Выздоровели 67 373. Жертвами COVID-19 стал 2631 пациент.

В Москве подтверждены 142 824 случая. За сутки заразились ещё 3855 жителей столицы, 27 490 выздоровели. Не смогли справиться с болезнью 1503 пациента. При этом 71 человек скончался за последние 24 часа.

Как писал NEWS.ru, ранее в Белоруссии выявили 969 случаев заболевания коронавирусом за сутки.