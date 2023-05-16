Китай призвал посольства прекратить пропаганду поддержки Украины МИД Китая призвал иностранные посольства убрать со стен плакаты в поддержку Украины

Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Власти Китая призвали иностранные посольства и международные организации не использовать свои здания для пропаганды поддержки Украины, сообщает агентство Kyodo. Таким образом Пекин отреагировал на то, что ряд дипмиссий вывесили плакаты с изображением украинского флага и надписями Stand with Ukraine («С Украиной вместе») на английском и китайском языках.

В уведомлении Министерства иностранных дел Китая содержится призыв к посольствам и международным организациям не использовать внешние стены своих зданий для пропаганды и «избегать разжигания конфликтов между государствами», — говорится в публикации.

В ведомстве также отметили, что дипмиссии обязаны соблюдать китайское законодательство, несмотря на то что Пекин уважает дипломатический иммунитет в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Дипломаты из Европы и других стран негативно отреагировали на просьбу МИД КНР. По сведениям агентства, ни одно посольство, где были замечены пропагандистские плакаты, не убрало их.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что отношения Евросоюза и КНР не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию «уйти с Украины». По его словам, Пекин должен понять, что для Брюсселя конфликт на Украине носит экзистенциальный характер. Он добавил, что Евросоюз не сможет дружить с Китаем, пока «поведение китайцев не нравится европейцам».