Гана решила собирать УАЗы Представитель Аккры Ауку-Боатенг: компании в Гане готовы собирать УАЗы

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Компании в Гане намерены начать сборку автомобилей УАЗ, передает РИА Новости со ссылкой на председателя ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренса Ауку-Боатенга. В ближайшие месяцы делегация Ганы отправится в Москву для обсуждения этого вопроса.

Некоторые компании выражают интерес к УАЗу. В июне или июле этого года я буду участвовать в переговорах с компанией «Соллерс», которая производит УАЗы. Если все пройдет успешно, мы готовы собирать их в Гане. Делегацию возглавит представитель российского автоцентра в Гане, — добавил Ауку-Боатенг.

В МИД России добавили, что наиболее крупные автопроизводители России, включая УАЗ и КамАЗ, проявляли интерес к выходу на ганский рынок.

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