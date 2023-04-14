В США признали очередную победу России NYT: США проиграли в информационной войне с Россией в Африке

Фото: Heiner Heine / imagebroker.com / Global Look Press

США проиграли в информационной войне с Россией в Африке, пишет газета The New York Times. Журналисты издания отметили, что охват западных СМИ на континенте снижается, в то время как российский телеканал Russia Today заключает договор о сотрудничестве с крупным телеканалом Afrique Média с многомиллионной аудиторией.

За последний год поток контента из России стал все чаще появляться в новостных агентствах и соцсетях в Африке, — сказано в публикации.

Автор материала пояснил, что после ограничения работы российских СМИ на Западе RT и Sputnik сменили курс на африканские страны. Издание при этом уточняет, что вещание происходит в основном на французском языке.

Ранее шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что страна готовится к тому, что в саммите организации лично примут участие лидеры всех входящих в нее стран, включая президента России Владимира Путина. Суклал добавил, что приглашение российскому лидеру направил президент ЮАР Сирил Рамофоса, в ответ Путин его поблагодарил.