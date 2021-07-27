Фото Путина с собой: посол Эфиопии рассказал о любви к России в его стране

Посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау заявил, что в его стране очень любят и хорошо знают Россию. В беседе с РИА Новости он также рассказал об уважении, которое жители Эфиопии испытывают к президенту РФ Владимиру Путину, они даже носят с собой его снимки.

Если вы сейчас подойдёте к человеку в Эфиопии и спросите его о России, он вам расскажет больше, чем вы знаете. Потому что Россия на разных этапах помогала нашей стране. Если вы скажете: я из России, эфиопы к вам будут очень положительно относиться. Они иногда носят фотографии Путина с собой. Путина в Эфиопии знают очень хорошо. А Россия в Эфиопии — любимая страна, — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что в разное время советские вузы окончили десятки тысяч эфиопов. СССР предоставлял им стипендии, в России студентам из Эфиопии приходится платить за образование, поэтому туда едут те, кому позволяет такие траты семейный бюджет.

Образование в России хорошее, я сам учился в СССР, правда, в Ташкенте. И могу сказать, что уровень образования остался хорошим с советских времен. Сейчас российские университеты готовы принять студентов из Эфиопии. Вузы начали активно рекламировать свои возможности в Африке, и это правильно, — считает посол.

Он уточнил, что хотя в Аддис-Абебе нет ни одной школы с обучением русскому языку, но изучать его можно в российском культурном центре, поэтому встретить местного жителя со знанием русского можно с большой долей вероятности.

По мнению посла, Россию и Эфиопию объединяет не только православная религия, но и Пушкин — так как Эфиопия является родиной его предков.

Ранее стало известно, что студенты из стран, рекомендованных Роспотребнадзором как страны с благоприятной эпидобстановкой, могут вернуться на учёбу в Россию. Об этом сообщили в Минобрнауки. Отмечается, что порядок въезда студентов из-за рубежа разработан ведомством. В настоящее время въехать в Россию могут студенты в том числе из Эфиопии.