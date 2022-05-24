Экономист предсказал «серьезную борьбу» России и Европы за Африку Экономист Беляев предсказал «серьезную борьбу» России и Европы за Африку

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России предстоит серьезная борьба с Великобританией, Францией и другими европейскими странами за выход на рынок Африки, считает экономист Михаил Беляев. По его мнению, сейчас на континенте активно развиваются технологии и финансы, а также консультационные услуги в этих сферах, пишет журнал «Компания».

Одно дело, когда Алжир экспортирует газ во Францию и Италию и зарабатывает на этом, а другое — когда у страны есть спрос, например, в сфере промышленности и торговли, и она ищет партнеров. И именно в этой гонке Россия и Европа — конкуренты, — подчеркнул Беляев.

Он также отметил, что во многих африканских странах наблюдается экономический подъем, вызванный развитием цифровой экономики. Беляев считает, что «онлайн-сфера и связь» позволили Африке отойти от рыбной промышленности и добычи полезных ископаемых, «тормозивших» континент. Помимо этого, уточнил экономист, в Африке растет количество состоятельных людей. Беляев спрогнозировал экономический подъем континента и появление рынка, который надо будет насыщать товарами.

Ранее ряд африканских стран обратились к Москве с просьбой поставить им продовольствие и удобрения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. По его словам, правительство РФ рассматривает данные обращения.