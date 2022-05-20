Африканские страны попросили Россию спасти их от голода Посол МИД РФ Озеров: страны Африки запросили у России помощь с удобрениями и продовольствием

Фото Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Ряд африканских стран обратились к Москве с просьбой поставить им продовольствие и удобрения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров на саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». По его словам, которые приводит РИА Новости, правительство РФ рассматривает данные обращения.

Много африканских стран, есть список стран, которые запросили у России и помощи, и поставок удобрений и продовольствия. Но этим занимается правительство, — сказал Озеров.

Ранее стало известно, что Иран планирует увеличить поставки зерна из России. Об этом заявил посол страны в Москве Казем Джалали. Дипломат уточнил, что Иран готов закупать более 20 млн тонн зерновых и масличных культур каждый год. Джалали отметил, что за последнее время иранская сторона импортировала более 7 млн тонн зерна, заняв первую строчку в списке импортеров данной продукции из России.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя накануне заявил, что мировой продовольственный кризис возник гораздо раньше конфликта на Украине. Он также отметил, что Запад склонен обвинять в этом Россию, но это «лукавая картина». Дипломат добавил, что в качестве поддержки мирового рынка продовольствия Россия может с 1 августа и до конца года предложить на экспорт 25 млн тонн зерна через порт Новороссийска.