https://static.news.ru/photo/eb42db9e-3879-11ea-9f03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Huang Ling/Xinhua/Global Look Press

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар пообещал соблюдать перемирие в Ливии, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи с фельдмаршалом в Бенгази.

Он пообещал соблюдать прекращение огня — независимо от того, что соглашение о прекращении огня в начале недели в Москве он не подписал, — передаёт официальный аккаунт МИД ФРГ в социальной сети Twitter.

Außenminister @HeikoMaas nach Gespräch mit General Haftar in Bengasi:

General Haftar hat deutlich gemacht: Er will zum Erfolg der Libyen-Konferenz in Berlin einen Beitrag leisten und ist grds. bereit teilzunehmen. Er hat zugesagt, den bestehenden Waffenstillstand einzuhalten. pic.twitter.com/X9aAdylk43 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) January 16, 2020

16 января 2020 года лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что отправляет военнослужащих страны в Ливию. В ходе выступления в Анкаре политик подчеркнул, что турецкие войска будут помогать главе правительства нацсогласия (ПНС) Фаизу Сараджу.

Представитель Анкары добавил, что республика продолжит использовать все военные и дипломатические средства для обеспечения стабильности в регионе.

Как писал NEWS.ru, 19 января в Берлине пройдёт конференция, посвящённая ливийскому урегулированию. В ней примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава ПНС Ливии Фаиз Сарадж. Также будут присутствовать представители Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта и Алжира и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.