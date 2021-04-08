Древняя находка поразила археологов Египта

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Археологи во время раскопок обнаружили на юге Египта затерянный в песках город «Вознесение Атона», известный также как «золотой город», возрастом свыше 3,4 тысячи лет. Основание связывают с фараоном Аменхотепом III, рассказал руководитель экспедиции Захи Хавасс.

Монарх, по данным историков, жил и правил в XIV веке до нашей эры (около 1388-1351 гг. до н. э.). Город процветал и после смерти самодержца — до Тутанхамона (около 1332-1323 гг. до н. э.).

Город, который назывался «Вознесение Атона», стал крупнейшим административным и промышленным поселением Египта на западном берегу Нила в Луксоре <...> Уже в те времена город разделили на улицы, а дома достигали в высоту трёх метров, — цитирует исследователя портал Al Balad.

Хавасс отметил, что работы начались в сентябре 2020-го, эксперты хотели найти погребальный храм Тутанхамона. Через несколько недель учёные добрались до строений из сырцового кирпича и оказались поражены увиденным.

Он (город «Вознесение Атона». — NEWS.ru) хорошо сохранился, стены домов остались почти целыми, а многие помещения были заполнены утварью, как будто жители просто ушли, оставив всё на своих местах, — отметил историк.

По словам профессора-египтолога из Университета Джонса Хопкинса (США) Бетси Брайан, открытие города стало важнейшим событием в арабской республике со времён обнаружения гробницы Тутанхамона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что египетские и американские археологи нашли, возможно, древнейшую пивоварню в мире. Объект расположен в египетской провинции Сохаг, передаёт Министерство по делам древностей и туризма арабской республики. По данным ведомства, исследователи под руководством докторов Мэттью Адамса (Нью-Йоркский университет) и Деборы Вишак (Принстонский университет) работают на севере древнего города Абидос.