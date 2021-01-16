Алжир ждёт от России 500 тысяч доз «Спутника V»

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Власти Алжира в январе 2021 года рассчитывают получить около 500 тысяч доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил официальный представитель комитета по отслеживанию коронавируса Джамаль Фурар.

Мы начнём вакцинацию населения сразу после получения первой партии вакцины, — отметил он в эфире радиостанции Chaine 2.

По словам Фурара, в Алжире собираются вакцинировать «безопасным и эффективным» препаратом 60-70% населения, кроме детей. Это обеспечит коллективный иммунитет. Под вакцинацию в стране уже подготовлены около восьми тысяч прививочных пунктов.

Алжир в декабре 2020 года первым из стран Африки зарегистрировал «Спутник V».

Ранее NEWS.ru сообщал, что посол России в Анкаре Алексей Ерхов направил письмо в Союз врачей Турции, в котором выразил удивление в связи с отсутствием упоминания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в докладе организации «Вакцины — общая ценность для всего живого». В письме, в частности, сказано, что послу «не вполне понятно», на основании каких рейтингов была сделана подборка.