В Судане заключенные сбежали из старейшей тюрьмы Кобар Al Hadath: в Судане заключенные сбежали из старейшей тюрьмы Кобар после нападения вооруженных людей

Фото: Mohamed Khidir, via imago-images.de/Global Look Press

Омар аль-Башир

Группа вооруженных людей напала на тюрьму Кобар в столице Судана Хартуме, сообщает Al Hadath. По данным телеканала, удалось сбежать многим заключенным, однако политзаключенные, в том числе свергнутый президент Омар аль-Башир, остаются под стражей.

Ранее рядом с тюрьмой произошло столкновение армии и спецназа.

По данным агентства Al Araby, свергнутому президенту Омару аль-Баширу удалось сбежать из тюрьмы.

После военного переворота в апреле 2019 года Омар аль-Башир был отстранен от власти. Он занимал пост главы государства более 30 лет. Переворот произошел на фоне протестов, охвативших всю страну. Митингующие требовали от правительства аль-Башира добиться снижения цен, а также решить проблему с отключениями электричества, которые происходили каждую неделю.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между командующим суданской армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагало. Боестолкновения между Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались в столице Судана Хартуме 15 апреля. Позже они распространились и на другие регионы республики.

21 апреля противоборствующие стороны объявили трехдневное перемирие по случаю наступления мусульманского праздника Ид аль-Фитр.

Посол России в Хартуме Андрей Черновол сообщил, что желание эвакуироваться из Судана российскому посольству подтвердили около 140 человек. Список постоянно пополняется фамилиями, но в основном из-за запросов от граждан других стран, отметил дипломат.