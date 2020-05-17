Африканские медики намерены бороться с коронавирусом народными средствами

Медики из Африки намерены опробовать народные средства в борьбе с пандемией коронавируса. Травяное средство будет разработано совместно с Африканским союзом и Африканским центром по контролю и профилактике заболеваний.
Власти Мадагаскара ранее испытали другое народное средство — тоник. Также они отправили его в качестве помощи в Экваториальную Гвинею, Чад и Гвинею-Бисау. По словам президента Мадагаскара Андри Радзуэлина, нет нужды доказывать эффективность такого метода. О ней свидетельствует число выздоровевших.
Однако представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не поддерживают такой энтузиазм. Они заявили, что препарат не проходил клинических испытаний и его действие не доказано.
Как ранее писал NEWS.ru, депутаты Госдумы предложили лечить COVID-19 китайскими народными методами.
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