Африканские медики намерены бороться с коронавирусом народными средствами

https://static.news.ru/photo/04eba9d4-9876-11ea-b007-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/dreaminggoddess-2381446

Медики из Африки намерены опробовать народные средства в борьбе с пандемией коронавируса. Травяное средство будет разработано совместно с Африканским союзом и Африканским центром по контролю и профилактике заболеваний.

Власти Мадагаскара ранее испытали другое народное средство — тоник. Также они отправили его в качестве помощи в Экваториальную Гвинею, Чад и Гвинею-Бисау. По словам президента Мадагаскара Андри Радзуэлина, нет нужды доказывать эффективность такого метода. О ней свидетельствует число выздоровевших.

Однако представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не поддерживают такой энтузиазм. Они заявили, что препарат не проходил клинических испытаний и его действие не доказано.

Как ранее писал NEWS.ru, депутаты Госдумы предложили лечить COVID-19 китайскими народными методами.