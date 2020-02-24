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Защита и родственники приговорённого в Египте к смертной казни одного из самых опасных преступников Хишама Ашмауи не получали уведомления об исполнении наказания, заявил адвокат осуждённого Халед аль-Масри.

Мы не располагаем информацией о казни, — цитирует юриста ТАСС.

Ашмауи поймали в октябре 2018 года в городе Дерна на востоке Ливии. СМИ называют его самым опасным египетским террористом. Мужчина служил в одном из элитных подразделений спецназа страны, внезапно приобрёл радикальные взгляды и примкнул к боевикам.

Власти Египта подозревают Хишама Ашмауи в совершении крупных терактов, в том числе в нападении на отряд полицейских в районе Эль-Вахат в октябре 2017 года, жертвами тогда стали 16 солдат и офицеров.

Каирский суд приговорил 1 февраля 2020 года 37 членов местной ячейки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) к смертной казни. Процесс получил название «дело „Ансар Бейт аль-Макдис“» («Сторонники Иерусалима» — египетские экстремисты, ныне сменившие название на «Вилайет Сина» («Провинция Синай»).

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель судебной власти Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что один человек был приговорён к смертной казни за осуществление шпионской деятельности в интересах Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.