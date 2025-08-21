Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 11:34

Врач предупредил о серьезной опасности гонконгского гриппа

Врач Осипов заявил, что гонконгский грипп чреват поражением мозга

Фото: ChinaFotoPress/CFP/Global Look Press

Гонконгский и свиной грипп могут вызвать ряд тяжелый осложнений, в том числе поражение мозга и почек, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный врач РФ Андрей Осипов. Он отметил, что заболевание также чревато воспалительными изменениями в легких и сердце.

Особенно тяжелым случаям подвержены дети раннего возраста, пациенты в возрасте от 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, почек, а также пациенты с онкологией, сниженным иммунитетом, — предупредил Осипов.

Он призвал своевременно вакцинироваться от гонконгского и свиного гриппа. По словам врача, прививка хоть и не гарантирует 100% защиты от заболевания, но она позволит избежать серьезных осложнений.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вероятность возвращения пандемии COVID-19 в своем прежнем масштабе крайне мала. Коронавирус стал сезонной инфекцией и больше не вызывает такой же тревоги, как в начале пандемии.

