Врач объяснила, что делать, если ребенок проглотил мишуру Врач Налегач: при попадании мишуры в пищевод нужно обратиться в скорую

Если ребенок съел мишуру, необходимо обратиться в скорую помощь или приемное отделение детской больницы, рассказала «Газете.Ru» педиатр Ксения Налегач. Она предупредила, что не стоит пытаться извлечь инородный предмет самостоятельно.

Немедленно вызывать скорую помощь необходимо в случае, если ребенок кашляет, хрипит, не может вдохнуть или выдохнуть, дыхание затруднено, либо ребенок посинел и теряет сознание. Эти состояния, по словам врача, угрожают жизни, — рассказала Налегач.

Врач отметила, что при самостоятельном извлечении можно повредить стенки пищевода или горла. Она также посоветовала не паниковать, так как реакция родителей передается ребенку.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что праздничная мишура, тонкие блестящие ленты, дождики и стеклянные игрушки — наиболее опасные новогодние украшения для кошек и собак. Он предостерег владельцев питомцев от использования гирлянд, работающих от розетки.