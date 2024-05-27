Врач напомнила об опасности клубники для некоторых россиян Врач Шарапова: употребление клубники опасно для аллергиков

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Клубника способна вызывать появление аллергических реакций, заявила в беседе с MIR24.TV заслуженный врач России и главный врач клинической больницы им. В. В. Виноградова Ольга Шарапова. Ягоду также не стоит есть пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, добавила она.

Клубнику стоит употреблять с осторожностью, потому что она может вызывать аллергические реакции, а также имеет высокую кислотность. Поэтому я не рекомендую ее людям с заболеваниями ЖКТ, — уточнила Шарапова.

Врач также напомнила, что клубника считается невероятно полезной ягодой, которая содержит в себе большое количество витаминов, макро- и микроэлементов. При употреблении ее плодов может улучшиться состояние кожи, волос и ногтей.

Она способствует нормализации работы сердечно-сосудистой системы, улучшает работу мозга, обладает противовоспалительным действием. Нормализует уровень сахара в крови и снижает риск развития онкологических заболеваний, — перечислила врач.

Шарапова предложила обратить внимание на состояние и цвет ягоды перед ее покупкой. Она не должна иметь на себе пятен, следов каких-либо повреждений или плесени. Также стоит выбирать плоды среднего размера и по возможности попробовать их перед покупкой. Клубника не должна быть слишком сладкой или кислой.

По словам врача, перед употреблением ягоды обязательно нужно промыть под проточной водой, а также не есть их натощак. Клубнику не стоит хранить в холодильнике больше двух суток и не надо добавлять в нее сахар, так как он препятствует усвоению витамина C.

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