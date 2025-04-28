Уролог рассказал, переходит ли аденома простаты в раковую опухоль Уролог Асаханов: у мужчины могут быть одновременна и аденома, и рак простаты

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Аденома простаты не трансформируется в онкологию, заявил NEWS.ru уролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Загид Асаханов. Медик отметил, что оба заболевания могут сосуществовать.

Аденома простаты — доброкачественный процесс и не трансформируется в рак. Однако эти заболевания могут сосуществовать, так как рак чаще возникает в периферической зоне простаты, а ДГПЖ — в переходной. По данным исследований наличие аденомы не повышает риск онкологии, но схожие симптомы требуют исключения злокачественного роста. Важно регулярно проверять уровень ПСА, его значительное повышение является поводом для биопсии, — подытожил Асаханов.

Ранее врач Нина Зубова рассказала, что неправильное питание, в том числе обилие животных жиров в рационе и дефицит овощей, а также избыточный вес повышают вероятность развития рака простаты. Эксперт посоветовала мужчинам своевременно посещать уролога и проходить исследование на ПСА.

По мнению эксперта, в некоторых случаях рак простаты передается по наследству. Если эту болезнь диагностировали сразу у двоих близких родственников, шанс развития рака увеличивается в пять раз, предупредила врач. В качестве основных признаков новообразования эксперт назвала учащенное мочеиспускание, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря и внезапные позывы к мочеиспусканию.