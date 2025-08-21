Терапевт назвала главное условие успешного лечения радикулита

Радикулит успешно поддается лечению при условии неукоснительного выполнения всех рекомендаций врача, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Зарема Тен. По ее словам, ключевую роль в выздоровлении играет комплексный подход, направленный не только на купирование болевого синдрома, но и на устранение первопричины недуга.

Радикулит — это сигнал о серьезном неблагополучии в позвоночнике. Он требует не просто снятия острой боли, а комплексного подхода, направленного на устранение причины и предотвращение рецидивов. Профилактика, основанная на здоровом образе жизни, правильной нагрузке и укреплении мышечного корсета — это самая действенная стратегия. Если диагноз поставлен, ключ к успеху лежит в тесном сотрудничестве с врачом, неукоснительном выполнении назначений, терпеливом и регулярном выполнении ЛФК и осознанной коррекции образа жизни, — пояснила Тен.

Специалист отметила, что особенно опасно заниматься самолечением при появлении острых симптомов. По ее словам, без правильной диагностики и индивидуально подобранной терапии заболевание может перейти в хроническую форму и привести к серьезным осложнениям, значительно ограничивающим подвижность.

Ответственное отношение к позвоночнику — залог свободы движения и качества жизни на долгие годы. При появлении симптомов радикулита — острой стреляющей боли, отдающей в конечность, онемении, слабости — немедленно обратитесь к врачу: неврологу, терапевту, ортопеду-травматологу для постановки точного диагноза и назначения правильного лечения. Самодиагностика и самолечение могут привести к тяжелым осложнениям и потере драгоценного времени, — резюмировала Тен.

