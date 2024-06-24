Стоматолог объяснил, можно ли заразиться кариесом Стоматолог Давидян: на развитие кариеса влияет состояние полости рта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Развитие кариеса происходит из-за наличия во рту ряда микробов, которые имеются у всех людей, заявил в беседе с Пятым каналом врач-стоматолог Арам Давидян. Он добавил, что это заболевание не является заразным, но на него влияет состояние полости рта, а также соблюдение гигиенических процедур. По словам врача, для профилактики кариеса стоит регулярно проверяться у специалистов.

Живут они у всех людей, вне зависимости от того, какая у вас форма кариеса — активная или неактивная, — уточнил Давидян.

По его словам, современные методы лечения успешно помогают защищать зубы от появления кариеса.

Врач-стоматолог Илья Антонов ранее объяснил, что сахар при растворении распадается на разного рода компоненты, включая кислоту, которая действует как агрессивный растворитель минералов и вызывает зубную боль, проникая в трещины эмали. Он предупредил, что если вовремя не обратиться к врачу с жалобой, то можно потерять зуб.

Хирург-стоматолог Андрей Божич прежде призывал пациентов осматривать зубы на наличие пятен белого, коричневого и черного цветов. Он предупредил, что такие образования свидетельствуют о начале кариеса.