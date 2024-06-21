Стоматолог объяснил причины болезненной реакции зубов на сахар Стоматолог Антонов: сахар проникает в микротрещины на зубной эмали

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Растворяющийся сахар распадается на разного рода компоненты, включая очень мощную кислоту, которая проникает в микротрещины зубов, заявил в беседе с aif.ru врач-стоматолог Илья Антонов. По его словам, вещество действует как агрессивный растворитель минералов и вызывает боль.

В результате попадающая на такие поверхности кислота моментально проникает под поврежденную эмаль и сразу начинает расплавлять дентин зуба. Именно от этого мы чувствуем резкую боль при употреблении сладкого, — уточнил Антонов.

Стоматолог также обратил внимание на то, что сахар является идеальной питательной средой для бактерий, которые потворствуют размножению кариеса. В таком случае боль имеет нарастающий характер, а также не уходит в течение продолжительного времени.

Антонов развеял миф о том, что неприятные ощущения можно прекратить, если не жевать на стороне больного зуба. По его словам кислота от сладкого, которая остается в слюне, продолжает разрушать поверхность эмали. Он призвал обратиться к врачу после появления боли, чтобы не потерять зуб.

Стоматолог-ортопед Даниил Нуждов ранее заявил, что зубы мудрости можно пересадить на другое место во рту. Однако, по его словам, имплант может не прижиться после операции или воспалиться.