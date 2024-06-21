Растворяющийся сахар распадается на разного рода компоненты, включая очень мощную кислоту, которая проникает в микротрещины зубов, заявил в беседе с aif.ru врач-стоматолог Илья Антонов. По его словам, вещество действует как агрессивный растворитель минералов и вызывает боль.

В результате попадающая на такие поверхности кислота моментально проникает под поврежденную эмаль и сразу начинает расплавлять дентин зуба. Именно от этого мы чувствуем резкую боль при употреблении сладкого,уточнил Антонов.

Стоматолог также обратил внимание на то, что сахар является идеальной питательной средой для бактерий, которые потворствуют размножению кариеса. В таком случае боль имеет нарастающий характер, а также не уходит в течение продолжительного времени.

Антонов развеял миф о том, что неприятные ощущения можно прекратить, если не жевать на стороне больного зуба. По его словам кислота от сладкого, которая остается в слюне, продолжает разрушать поверхность эмали. Он призвал обратиться к врачу после появления боли, чтобы не потерять зуб.

Стоматолог-ортопед Даниил Нуждов ранее заявил, что зубы мудрости можно пересадить на другое место во рту. Однако, по его словам, имплант может не прижиться после операции или воспалиться.

               