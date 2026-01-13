Россиянам рассказали, в каких случаях следует вызывать скорую помощь В станции скорой медпомощи напомнили, что медиков следует вызывать при судорогах

Медицинских специалистов следует незамедлительно вызывать в том случае, если у человека наблюдаются судороги, остановка дыхания или потеря сознания, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи». Кроме того, экстренная помощь необходима при ДТП, серьезных травмах, ожогах и кровотечениях.

Симптомы инфаркта или инсульта — тоже веская причина вызвать скорую помощь. К экстренным ситуациям также относятся роды. Срочная помощь нужна при наличии температуры свыше 39 градусов у детей и угрозе выкидыша у женщин.

В случаях если жизни человеку напрямую ничего не угрожает, но он чувствует себя плохо, ему нужно обратиться к участковому терапевту. Специалисты напомнили, что из-за необоснованных вызовов некоторые люди рискуют остаться без своевременной помощи.

Ранее кардиолог Екатерина Паукова заявила, что новогоднее застолье и эмоциональные переживания способны вызвать резкие изменения давления даже у человека без хронических болезней. Для нормализации состояния она посоветовала кратковременный отдых в прохладном помещении и дыхательные упражнения.