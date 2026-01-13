Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 17:03

Россиянам рассказали, в каких случаях следует вызывать скорую помощь

В станции скорой медпомощи напомнили, что медиков следует вызывать при судорогах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Медицинских специалистов следует незамедлительно вызывать в том случае, если у человека наблюдаются судороги, остановка дыхания или потеря сознания, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи». Кроме того, экстренная помощь необходима при ДТП, серьезных травмах, ожогах и кровотечениях.

Симптомы инфаркта или инсульта — тоже веская причина вызвать скорую помощь. К экстренным ситуациям также относятся роды. Срочная помощь нужна при наличии температуры свыше 39 градусов у детей и угрозе выкидыша у женщин.

В случаях если жизни человеку напрямую ничего не угрожает, но он чувствует себя плохо, ему нужно обратиться к участковому терапевту. Специалисты напомнили, что из-за необоснованных вызовов некоторые люди рискуют остаться без своевременной помощи.

Ранее кардиолог Екатерина Паукова заявила, что новогоднее застолье и эмоциональные переживания способны вызвать резкие изменения давления даже у человека без хронических болезней. Для нормализации состояния она посоветовала кратковременный отдых в прохладном помещении и дыхательные упражнения.

здоровье
врачи
медики
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Могучие ураганы и дубак до -20? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать
В МИД РФ дали твердый ответ на попытки шантажировать партнеров Ирана
«Сигнал с небес»: в украинском министерстве прорвало канализацию
Психолог объяснила, почему 67-летней Мадонне подходит молодой бойфренд
Экс-гонщика «Формулы-1» арестовали за нападение на человека
Мишустин пообещал, что никого из погибших на СВО журналистов не забудут
Глава французских националистов вновь предстала перед судом
«Извращенец должен сидеть»: активисты выловили педофила
«Устранить конкурента»: генерал раскрыл правду о критике Западом авиации РФ
«Ситуация серьезная»: военэксперт об атаке ВСУ на казахстанские танкеры
Колдуна из Мали задержали после поражения сборной на Кубке Африки
Кто заплатит за воду в 3 раза больше в 2026 году — есть способ сэкономить
Американская компания планирует построить первую гостиницу на Луне
«Солнцепек» выжег позиции ВСУ в Запорожье и попал на видео
Мишустин вручил премии правительства России сотрудникам «Вечерней Москвы»
Изобретатель отсудил крупную сумму у машиностроительного завода
Названы три варианта оружия США, которое могло вызвать «гаванский синдром»
Юрист предупредил о штрафах при неправильной утилизации елки
Российские врачи вернули подростку возможность видеть
Родители невесты жестоко расправились с молодоженами сразу после свадьбы
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.