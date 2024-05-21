Россиянам посоветовали, как выбрать подходящую зубную щетку Стоматолог Мартынова: для выбора зубной щетки нужно посмотреть на ее жесткость

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Чтобы выбрать подходящую зубную щетку, нужно посмотреть на степень жесткости щетинок и качество их обработки, рассказала «Газете.Ru» стоматолог-терапевт Елена Мартынова. По ее словам, мягкая зубная щетка, в отличие от жесткой, рекомендуется всем.

Ни один стоматолог не будет советовать пациентам жесткую щетку, объяснила специалист. Дело в том, что такая щетка может почистить только выпуклые поверхности зуба из-за толщины щетинок.

В фиссурах (углублениях на жевательной поверхности), на контактах, у десны, между зубами такой щеткой дочистить невозможно. Если чистить, как всем нам показывали в детстве, то жесткой щеткой можно спровоцировать повреждение эмали в пришеечной области зубов и травмируем десну, — объяснила стоматолог.

Медик отметила, что мягкие зубные щетки рекомендуются всем. Мягкая щетина хорошо очищает все углубления зубов и лучше удаляет налет. Кроме того, мягкая зубная щетка способствует предотвращению заболеваний десен. Однако пользоваться ей нужно аккуратно и без лишних усилий, поскольку так щетка быстрее деформируется и перестанет качественно чистить зубы, подытожила Мартынова.

Ранее стоматолог-хирург Вячеслав Минко заявил, что трещины в зубной эмали могут появится из-за привычки грызть ручки, механических травм, а также при использовании отбеливающих паст. После того как человек увидел у себя повреждения эмали, ему стоит обратиться к врачу за медицинской помощью, посоветовал специалист.