Стоматолог раскрыл причины появления трещин в зубной эмали Стоматолог Минко: зубная эмаль может потрескаться из-за механических травм

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Трещины в зубной эмали могут появится из-за привычки грызть ручки, механических травм, а также при использовании отбеливающих паст, заявил в беседе с LIFE.ru стоматолог-хирург Вячеслав Минко. После того как человек увидел у себя повреждения эмали, ему стоит обратиться к врачу за медицинской помощью, посоветовал специалист.

Привычка покусывать карандаш или шариковую ручку, привычка грызть ногти, открывать бутылки зубами также могут испортить эмаль и спровоцировать появление трещин. Эксперименты со средствами для ухода за зубами, а именно активное использование отбеливающих паст, а также паст с высоким индексом абразивности, очень негативно влияют на состояние эмали, — подчеркнул Минко.

Он уточнил, что эмаль может треснуть при сочетании горячего чая или кофе с мороженым, а также при употреблении жесткой пищи, например сушек, сухарей и орехов. Минко призвал сократить употребление леденцов, так как они провоцируют кариес.

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