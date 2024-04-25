Родителям перечислили симптомы СДВГ у ребенка Врач Неврюзина: частая смена настроения может быть симптомом СДВГ

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Повышенная раздражительность, частая смена настроения и тревожность у ребенка могут быть симптомами синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), рассказала «Газете.Ru» детский невролог Галина Неврюзина. По ее словам, также признаками этого расстройства могут быть повышенная плаксивость и беспокойство.

Среди особенностей в поведении ребенка, которые должны настораживать: частая смена настроения, повышенная раздражительность, тревожность, чувство страха, гиперактивность, нарушение внимания, <...> сильная импульсивность и связанные с этим нарушения речи и произношения, заикание, — объяснила медик.

Врач отметила, что на СДВГ еще могут указывать такие признаки, как беспокойство, повышенная плаксивость и утомляемость, проблемы с засыпанием и тики, появляющиеся в мышцах лица и туловища. Кроме того, кивки, необоснованные движения, желание грызть ногти и сжимание-разжимание пальцев могут свидетельствовать о состоянии внутреннего напряжения, что тоже говорит о возможном наличии синдрома.

Невролог добавила, что СДВГ не влияет на умственные способности ребенка, но делает его нетерпеливым, невнимательным и излишне эмоциональным. Таким детям нелегко контролировать свое поведение, из-за чего часто случаются ссоры, подытожила Неврюзина.

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