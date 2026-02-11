Профессор призвала завести полезную привычку после еды

Профессор Лоретта Ди Пьетро порекомендовала завести полезную привычку: прогуливаться 10–15 минут через полчаса после приема пищи, передает Infobae. Это поможет уменьшить нагрузку на поджелудочную железу и улучшить пищеварение.

Помимо положительного влияния на желудочно-кишечный тракт, врач отметила, что прогулки помогают стабилизировать уровень глюкозы в крови, снижают вероятность развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако ДиПьетро подчеркнула, что прогулки не заменяют профессиональное медицинское лечение и не дают моментальных результатов.

Ранее врач-гастроэнтеролог Клара Сычугова заявила, что выпрямленная спина во время приема пищи не влияет на пищеварение. Она отметила, что процесс переваривания пищи начинается уже во рту и регулируется автономной нервной системой и гормонами. По словам специалиста, важно тщательно пережевывать пищу, есть спокойно и без спешки. Правильная поза за столом помогает предотвратить механические проблемы, такие как рефлюкс, но не ускоряет работу кишечника напрямую.