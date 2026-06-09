Офтальмолог объяснила отличия ячменя от халязиона

Халязион не является инфекцией, в отличие от ячменя, рассказала Readovka.news врач-офтальмолог Инна Варивода. Она отметила, что халязион происходит из-за закупорки сальных желез.

Специалист объяснила, что ячмень — острая инфекция, которая сопровождается сильной болью и проявляется в течение пары дней. Халязион же растет неделями и не содержит гноя.

Офтальмолог подчеркнула, что частые бьюти-процедуры могут спровоцировать развитие воспаления на веке. Она посоветовала не заниматься самолечением и при первых симптомах обращаться за медицинской помощью.

Ранее офтальмолог Антон Казанцев рассказал, что микротравмы в глазах приводят к развитию воспалений и инфекций. Врач посоветовал не трогать эту область лица и тем более не чесать ее.