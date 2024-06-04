Названы морепродукты, способные заразить детей гепатитом и вызвать шок Врач Буданцева: плохо приготовленные морепродукты могут быть причиной гепатита

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Белки морепродуктов чужеродны для организма человека и могут спровоцировать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока, сообщила NEWS.ru преподаватель кафедры терапии Государственного университета просвещения педиатр Светлана Буданцева. Особенно опасны приготовленные без предварительного потрошения мидии, креветки, устрицы.

Определенные виды рыбы детям дают уже с восьми месяцев, учитывая индивидуальные особенности. Любую экзотику лучше давать с трех лет, когда достаточно созрели иммунная система и печень. Детям с аллергиями — с пяти — семи лет. Помните — белки морепродуктов чужеродны для организма человека и могут дать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока. Главная опасность морепродуктов — они могут быть заражены паразитами, вирусами, бактериальными инфекциями, что чревато отравлениями, расстройствами ЖКТ, лихорадкой, гепатитом, — сообщила она.

По словам врача, многие виды губок являются природными фильтрами и сорбируют внутри своего организма токсины и болезнетворные микроорганизмы. Кроме того, в морской рыбе может накапливаться скомбротоксин, который способен вызвать спазм бронхов. Много ртути могут содержать тунец, макрель, белуга и северная щука (до 1 мг ртути на 1 кг). В последние годы в организме морских обитателей также находят микрочастицы пластика.

Блюда из морепродуктов для детей обязательно должны быть термически обработаны: сварены, потушены или приготовлены на пару, — резюмировала она.

В свою очередь специалисты Роскачества ранее рассказали, как отличить охлажденную рыбу от размороженной. По словам экспертов, тушка размороженной рыбы более сухая, чем у охлажденной. Также глаза у охлажденной рыбы прозрачные, в то время как у размороженной — мутные.