Малышева рассказала, на какие опасные болезни могут указывать ногти Малышева: проявления на ногтях могут указывать на болезнь легких или псориаз

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Ряд проявлений на ногтях может указывать на меланому, различные хронические заболевания легких и сердца или псориаз, рассказала телеведущая и врач Елена Малышева и ее коллеги в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. В числе таких признаков специалисты назвали темные пятна или линии, бело-желтые пятна и впадины, а также преобразование ногтя к виду «часового стекла».

Героиня сюжета пожаловалась врачам, что после травмы у нее долго не проходит темное пятно под ногтем, что вызывает беспокойство. Офтальмолог Михаил Коновалов предположил, что, вероятнее всего, это гематома, однако призвал тщательно понаблюдать за ситуацией из-за рисков развития меланомы.

В данном случае, я думаю, что причина этого пятна — травма, гематома. <...> Если будет регресс, то все будет понятно, это гематома, которая рассасывается. Но если не пройдет или будет больше — это симптомы, на которые нужно обратить внимание, — сказал он.

Еще одним тревожным проявлением может стать изменение формы ногтей. Круглые, как стекло часов, ногти обычно указывают на наличие какого-либо хронического заболевания, рассказал кардиолог Герман Гандельман. Он пояснил, что это может касаться легких, сердца, печени или кишечника.

При этом есть определенная группа людей, у которой эта особенность является врожденной: чтобы исключить заболевание, Гандельман посоветовал сопоставить пальцы ноготь к ногтю. Нормальной является ситуация, когда у основания ногтя формируется ромб. В противном случае следует обратиться к врачу, подчеркнул он. Чаще всего причиной тому является хроническая обструктивная болезнь легких, добавила Малышева.

Следующий момент — масляные пятна или симптом наперстка, когда ноготь начинает приобретать соответствующий вид. Иммунолог Андрей Продеус объяснил, что это диагноз иммунного заболевания — псориаза. Вопрос следует решать с дерматологом, подчеркнула Малышева.

Такая форма поражения ногтей — нередкая у пациентов с псориазом. Это иммунные клетки таким образом проявляют свою агрессию и к ногтевой пластине, и коже под ногтевой пластиной, — добавил Продеус.

Ранее Малышева рассказала, что гелевый маникюр может представлять опасность. Она объяснила это тем, что большинство ультрафиолетовых ламп, которые используются в ходе процедуры, могут вызывать рак.