Хирург предупредил о смертельной опасности липосакции

Липосакция может вызвать тромбоэмболические осложнения, нарушение чувствительности и хронические болевые синдромы, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» хирург Олег Миленин. Кроме того, такое вмешательство грозит инфицированием и воспалением.

При этом операции по удалению жировых отложений в целом могут приводить к деформации контуров тела, хроническим болевым синдромам, нарушению чувствительности и тромбоэмболическим осложнениям. Особенно высоки риски при повторных операциях и отсутствии полноценного послеоперационного наблюдения, — отметил Миленин.

Он пояснил, что в ходе операции жировую ткань механически разрушают, затрагивая мелкие сосуды, нервные окончания и соединительнотканные структуры. В связи с этим существует риск повреждения сосудистой сети. Это чревато нарушением кровоснабжения и впоследствии ишемией тканей, развитием фиброза и некроза. При обширном поражении может потребоваться ампутация.

Ранее косметолог Василина Миронова заявила, что увеличение груди и ягодиц с помощью инъекций на основе гиалуроновой кислоты может быть опасно для здоровья. По ее словам, для таких процедур зачастую используются неофициальные препараты в огромных объемах, что представляет серьезную угрозу.