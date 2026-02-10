Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 11:28

Гастроэнтеролог предупредила, кому опасно есть бобовые

Гастроэнтеролог Кашух: людям с подагрой лучше отказаться от употребления бобовых

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Людям с подагрой или мочекаменной болезнью в период обострения следует отказаться от употребления бобовых, в частности нута, гороха и чечевицы, заявила LIFE.ru гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Дело в том, что в этих продуктах содержатся пурины.

Пациентам с обострением холецистита, колита и панкреатита тоже опасно есть бобовые, отметила Кашух. В противном случае такой прием пищи может вызвать у них вздутие, тяжесть и диарею. Кроме того, нут, горох и чечевица не подойдут людям с синдромом раздраженного кишечника, склонным к метеоризму и спазмам.

Всем остальным врач порекомендовала добавлять бобовые в рацион постепенно. Специалист посоветовала готовить суп-пюре из красной чечевицы, отварной или приготовленный на пару зеленый горох и хумус из нута. По ее словам, эти блюда принесут пользу для микрофлоры, поддержат работу кишечника и насытят организм железом, фолиевой кислотой и марганцем.

Ранее врач Алексей Данилов заявил, что употребление рыбы, в особенности жирных сортов, овощей, зелени, ягод и цельных зерен предотвращает старение организма. По его словам, повысить шансы на долголетие также можно, если регулярно есть орехи, семена и бобовые.

врачи
здоровье
продукты
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров озвучил действия Москвы после истечения ДСНВ
Киркоров, Лазарев, Бобер, Лягушка, Лиса: фото закулисья шоу «Маска» на НТВ
История с инцидентом в детском саду Москвы получила продолжение
Российские бойцы освободили населенный пункт в Запорожской области
ЕС и Зеленского уличили в попытках сбить с толку переговорщиков США
Глава ФСБ высказался о нападениях в российских школах
Юрист раскрыл нюанс дела с нападением на девушку в московском метро
В ФСБ зафиксировали увеличение атак на объекты энергетики России
Глава ФСБ обвинил Киев в активизации вербовки россиян
Пес больше года прождал в аэропорту погибшего на СВО хозяина
Московский суд постановил, что «первое слово дороже второго»
Самолет резко развернулся в Пулково из-за технического сбоя
В РСТ оценили турпоток россиян на Кубу на фоне кризиса с топливом
Россиянам с болезнями ЖКТ рассказали о режиме питания в Масленицу
Неисправимый педофил: в Костроме семиклассник спас ребенка от изнасилования
Политолог обозначил ключевое условие долгосрочного мира на Украине
Трудовым мигрантам в России готовят новую обязанность
Юрист объяснил, почему могут отказать в налоговом вычете на лечение
Студент умер в душевой и сварился в кипятке
Бабушку напавшего на общежитие в Уфе задержали в суде с опасным предметом
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.