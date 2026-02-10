Гастроэнтеролог предупредила, кому опасно есть бобовые Гастроэнтеролог Кашух: людям с подагрой лучше отказаться от употребления бобовых

Людям с подагрой или мочекаменной болезнью в период обострения следует отказаться от употребления бобовых, в частности нута, гороха и чечевицы, заявила LIFE.ru гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Дело в том, что в этих продуктах содержатся пурины.

Пациентам с обострением холецистита, колита и панкреатита тоже опасно есть бобовые, отметила Кашух. В противном случае такой прием пищи может вызвать у них вздутие, тяжесть и диарею. Кроме того, нут, горох и чечевица не подойдут людям с синдромом раздраженного кишечника, склонным к метеоризму и спазмам.

Всем остальным врач порекомендовала добавлять бобовые в рацион постепенно. Специалист посоветовала готовить суп-пюре из красной чечевицы, отварной или приготовленный на пару зеленый горох и хумус из нута. По ее словам, эти блюда принесут пользу для микрофлоры, поддержат работу кишечника и насытят организм железом, фолиевой кислотой и марганцем.

