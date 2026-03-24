Фониатр рассказал, можно ли сорвать голос навсегда

24 марта 2026 в 09:05

Фониатр Рудин: крик и психоэмоциональный стресс могут навсегда сорвать голос

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Крик и эмоциональный стресс могут спровоцировать необратимый срыв голоса, заявил NEWS.ru фониатр, оториноларинголог Лев Рудин. Тем не менее, по его словам, это не приведет к полному исчезновению способности к общению.

Сорвать голос действительно можно, и навсегда. Под этим устоявшимся оборотом мы понимаем большие или меньшие проблемы, возникшие в результате голосового эксцесса: крик, вокальные или речевые нагрузки на фоне ОРЗ. Еще более опасными могут оказаться функциональные нарушения в работе голосовых складок на фоне стрессов, пренебрежения общепризнанными принципами здорового образа жизни. Развивающиеся психоневротические состояния влияют на их тонко дифференцированную работу. При этом вокализация и речевые нагрузки становятся невозможны, — предупредил Рудин.

Он указал, что изменения голоса могут быть вызваны органическими нарушениями голосовых складок. К примеру, по словам фониатра, крик может привести к их травматизации, воспалению и образованию узелков. При этом, как отметил специалист, для восстановления голоса необходима исключительно точная работа хирурга.

Однако это совершенно не значит, что человек станет полностью безголосым. Голос останется, но у него изменятся те или иные акустические характеристики: он может стать более низким, хриплым, глухим, немелодичным, ограниченным по диапазону. Все эти изменения наиболее опасны для так называемых лиц речевых профессий, для которых голос является непосредственным орудием труда, — заключил Рудин.

Ранее врач Айна Кузумова заявила, что хроническая боль и першение в горле могут быть признаками не только лор-заболеваний, но и проблем с щитовидной железой, мышечного спазма, воспаления, новообразований и даже сосудистых нарушений. По ее словам, при длительных неприятных ощущениях в шее следует пройти УЗИ щитовидной железы и лимфатических узлов.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
