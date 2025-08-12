Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять клетчатку Диетолог Писарева предостерегла от употребления клетчатки при проблемах с ЖКТ

Клетчатку опасно употреблять людям с язвами, колитами и другими проблемами с ЖКТ, заявила «Радио 1» диетолог Ирина Писарева. Она отметила, что такой рацион будет оказывать слишком большую нагрузку на организм.

С осторожностью есть клетчатку также рекомендуется людям, которые привыкли мало пить воды, отметила Писарева. У них подобный прием пищи может вызвать запоры.

Несмотря на противопоказания, клетчатка крайне полезна для здоровья. Она улучшает работу кишечника, способствует снижению уровня холестерина, а также регулирует уровень глюкозы. Кроме того, клетчатка помогает сбросить лишний вес, заключила врач.

