12 августа 2025 в 15:53

Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять клетчатку

Диетолог Писарева предостерегла от употребления клетчатки при проблемах с ЖКТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Клетчатку опасно употреблять людям с язвами, колитами и другими проблемами с ЖКТ, заявила «Радио 1» диетолог Ирина Писарева. Она отметила, что такой рацион будет оказывать слишком большую нагрузку на организм.

С осторожностью есть клетчатку также рекомендуется людям, которые привыкли мало пить воды, отметила Писарева. У них подобный прием пищи может вызвать запоры.

Несмотря на противопоказания, клетчатка крайне полезна для здоровья. Она улучшает работу кишечника, способствует снижению уровня холестерина, а также регулирует уровень глюкозы. Кроме того, клетчатка помогает сбросить лишний вес, заключила врач.

Ранее эндокринолог Константин Овсянников заявил, что карнивор-диета повышает риск развития подагры и мочекаменной болезни. Так называемая «диета хищников» чревата проблемами с ЖКТ.

