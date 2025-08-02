Не яблоки и не ананас: назван фрукт, в котором больше всего клетчатки

Не яблоки и не ананас: назван фрукт, в котором больше всего клетчатки

Клетчатка необходима организму для поддержания здоровья кишечника. Исследования показали, что фрукт, в котором содержится больше всего клетчатки, это не яблоки и не ананасы.

Среди доступных в России фруктов абсолютным чемпионом по содержанию клетчатки является груша — в 100 граммах этого сочного плода содержится около 6 граммов пищевых волокон, что составляет почти четверть суточной нормы для взрослого человека, отмечают диетологи. Особенно богата клетчаткой кожура груши.

Груша не только помогает нормализовать пищеварение и поддерживать здоровье кишечника, но и содержит важные витамины (С, К, группы В) и минералы (калий, медь). При выборе груш обращайте внимание на плоды с неповрежденной кожицей и приятным ароматом — такие фрукты будут наиболее полезными и вкусными.

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