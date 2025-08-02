Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 августа 2025 в 21:32

Не яблоки и не ананас: назван фрукт, в котором больше всего клетчатки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Клетчатка необходима организму для поддержания здоровья кишечника. Исследования показали, что фрукт, в котором содержится больше всего клетчатки, это не яблоки и не ананасы.

Среди доступных в России фруктов абсолютным чемпионом по содержанию клетчатки является груша — в 100 граммах этого сочного плода содержится около 6 граммов пищевых волокон, что составляет почти четверть суточной нормы для взрослого человека, отмечают диетологи. Особенно богата клетчаткой кожура груши.

Груша не только помогает нормализовать пищеварение и поддерживать здоровье кишечника, но и содержит важные витамины (С, К, группы В) и минералы (калий, медь). При выборе груш обращайте внимание на плоды с неповрежденной кожицей и приятным ароматом — такие фрукты будут наиболее полезными и вкусными.

Ранее был назван продукт, который уберет второй подбородок за неделю.

фрукты
клетчатка
здоровье
красота
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали из-за пневмонии
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Мусорный бизнес наворовал 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.