Дерматолог назвала причины постоянного зуда кожи Дерматолог Ражева: постоянный зуд кожи может быть признаком сахарного диабета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Постоянный зуд кожи может указывать на сахарный диабет или патологию щитовидной железы, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматолог Полина Ражева. По ее словам, существуют дерматологическая, психогенная, неврологическая и инфекционная причины кожного зуда.

При заболеваниях внутренних органов зуд появляется совместно с другими симптомами. Например, при сахарном диабете, помимо зуда, пациенты могут испытывать чувство жажды, сухость во рту, слабость и усталость. При патологии щитовидной железы — перепады настроения, раздражительность, повышенную потливость, сонливость, слабость и изменения веса, — объяснила медик.

Дерматолог отметила, что при тревожных расстройствах и психических заболеваниях может появиться психогенный зуд, однако он исчезает при правильной лекарственной терапии. Также зуд могут вызвать различные паразиты, например вши, клещи, черви и другие.

Врач добавила, что зуд на фоне экземы, атопического дерматита или крапивницы появляется только в области сыпи. Кроме того, кожный зуд может возникнуть из-за инфекционных заболеваний, таких как краснуха, герпес или ветрянка. В таком случае зуд будет сопровождаться специфическими пятнышками и волдырями. Кроме того, иногда постоянное желание почесать кожу может появиться из-за дефицита витамина А или интоксикации.

Ранее дерматолог Анастасия Федорова рассказала, что высыпания на коже могут указывать на широкий спектр различных заболеваний, в том числе на аллергию или на проблемы с желудочно-кишечным трактом. Например, сыпь в виде мелких узелков и пигментных пятен появляется при нарушениях микробиоты, при нарушенном желчеоттоке и при заболеваниях желудка и кишечника.