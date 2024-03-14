Дерматолог рассказала, о чем говорят различные виды кожной сыпи Дерматолог Федорова: сыпь может свидетельствовать о проблемах с ЖКТ

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Высыпания на коже могут указывать на широкий спектр различных заболеваний, в том числе на аллергию или на проблемы с желудочно-кишечным трактом, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач — дерматолог-трихолог Анастасия Федорова. Например, сыпь в виде мелких узелков и пигментных пятен появляется при нарушениях микробиоты, при нарушенном желчеоттоке и при заболеваниях желудка и кишечника.

Также врач рассказала, что зудящие кожные высыпания могут говорить о разных видах непереносимости — например, продуктов, шерсти, пыли или бытовой химии. Аллергия обычно сопровождается волдырями и красно-розовыми пятнами.

Некоторые из инфекционных заболеваний сопровождаются высыпаниями — герпес, вирусные бородавки, грибковые заболевания. Сыпь при этих состояниях имеет свои особенности, чаще в виде узелков или пузырьков, — продолжила специалист.

По ее словам, при различных кожных заболеваниях — псориазе, акне, атопическом дерматите и других дерматозах — наблюдается свой характер сыпи. Так, при псориазе могут быть бляшки, а при акне — комедоны, папулы и пустулы. Аутоиммунные заболевания, например системная красная волчанка, также проявляются в виде сыпи. В этом случае организм воспринимает собственные клетки как чужеродные и таким образом атакует сам себя.

Кроме того, сыпь сопровождает многие инфекции, болезни крови, гормональной системы. Высыпания могут говорить и об онкологических проблемах, предупредила врач. Поэтому при появлении любой сыпи на коже необходимо обратиться к дерматологу, который выявит их причину и назначит соответствующее лечение.

Ранее косметолог Любовь Столина рассказала, что уменьшить вероятность появления на коже пигментных пятен в результате избыточного воздействия ультрафиолета (так называемой пигментации фотостарения) можно с помощью средств SPF-защиты. Врач подчеркнула, что пигментация фотостарения возникает при увлечении загаром как на солнце, так и в солярии.