Дерматолог дала советы по уходу за кожей при сахарном диабете

Людям с сахарным диабетом рекомендуется наносить увлажняющий крем на тело сразу после душа, заявила «Вечерней Москве» дерматовенеролог Елена Егорова. Для мытья лучше использовать мягкие гипоаллергенные гели, а для умывания — пенки без отдушек.

После душа необходимо тщательно, но бережно просушивать естественные складки кожи, потому что остаточная влага — благоприятная среда для развития грибковой и бактериальной инфекции, — предупредила Егорова.

Врач также призвала отказаться от обычного мыла, уходовых средств со спиртом, ароматизированных порошков и кондиционеров для белья. По ее мнению, людям с диабетом следует выбирать косметику с мочевиной и другими натуральными увлажняющими компонентами. Наконец, важно ежедневно осматривать кожу на наличие покраснений и трещин.

