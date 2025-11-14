Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Дерматолог дала советы по уходу за кожей при сахарном диабете

Дерматолог Егорова: людям с диабетом лучше наносить крем на тело после душа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Людям с сахарным диабетом рекомендуется наносить увлажняющий крем на тело сразу после душа, заявила «Вечерней Москве» дерматовенеролог Елена Егорова. Для мытья лучше использовать мягкие гипоаллергенные гели, а для умывания — пенки без отдушек.

После душа необходимо тщательно, но бережно просушивать естественные складки кожи, потому что остаточная влага — благоприятная среда для развития грибковой и бактериальной инфекции, — предупредила Егорова.

Врач также призвала отказаться от обычного мыла, уходовых средств со спиртом, ароматизированных порошков и кондиционеров для белья. По ее мнению, людям с диабетом следует выбирать косметику с мочевиной и другими натуральными увлажняющими компонентами. Наконец, важно ежедневно осматривать кожу на наличие покраснений и трещин.

Ранее офтальмолог Игорь Попов заявил, что людям с сахарным диабетом следует придерживаться активного образа жизни, чтобы сохранить зрение. Он предупредил, что у этой категории пациентов может развиться диабетическая ретинопатия.

