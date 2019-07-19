https://static.news.ru/photo/0c1ec65e-aafc-11e9-8ae2-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Медведчук Фото: twitter.com/MedvedchukVV

Украина может договориться с Россией, но не с позиции шантажа или ультиматума. И не с протянутой рукой, выпрашивая усиления санкций против РФ, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Я считаю, что договориться (Украине. — News.ru) с Россией можно и нужно. Но только не с позиции шантажа или ультиматума. И не с протянутой рукой, когда украинские власти клянчат усиления санкций против России, — написал политик на своей официальной странице в социальной сети Twitter .

Я считаю, что договориться с Россией можно и нужно. Но только не с позиции шантажа или ультиматума. И не с протянутой рукой, когда украинские власти клянчат усиления санкций против России. #Украина #политика #Россия pic.twitter.com/R2VefLEkrt — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) July 20, 2019

В июле 2019 года Медведчук презентовал в Европарламенте план мирного урегулирования кризиса на востоке Украины. По словам политика, главная задача заключается в том, чтобы вернуть людей, а не территории. Лидер партии пояснил, что жителей ДНР и ЛНР можно убедить в том, что их возвращение под контроль Киева будет успешным, их права и свободы в Незалежной защитят. Предложенный им механизм предполагает прямой диалог между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой.

Как ранее писал News.ru, Медведчук считает, что развитию страны мешает зависимость её от США. По его словам, сложно говорить, что «новая украинская власть что-то может совершить без оглядки на Вашингтон».