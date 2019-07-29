https://static.news.ru/photo/7f8f6e2e-b23e-11e9-894a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) начало уголовное разбирательство против бывшего президента страны Петра Порошенко. Заявителем по делу стал экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко, находящийся за пределами государства из-за преследования правоохранительных органов.

Согласно поступившему в ГБР документу, политик с его окружением незаконно вмешивались в судебный процесс и давили на судей, передаёт « Страна.ua » со ссылкой на анонимный источник в ведомстве. Заявитель описал, как президент лично требовал вынесения незаконных решений.

Ранее News.ru писал, что Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьёй выехал с территории страны. Он отправился на отдых в Турцию. На какой срок Порошенко написал заявление об отказе от госохраны, точно неизвестно. По действующему законодательству бывшим лидерам страны она предоставляется пожизненно.