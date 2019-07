По словам дипломатов, Киев таким образом продемонстрирует свою приверженность свободе прессы. В сообщении дипмиссии в Twitter также отмечается, что независимые СМИ играют важную роль в украинской демократии.

On the third anniversary of Pavel Sheremet’s assassination, we urge authorities to show their commitment to press freedom and bring the perpetrators of Sheremet’s death to justice. Independent media play an important role in Ukrainian democracy. pic.twitter.com/bh8p52XCHv