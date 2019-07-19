Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Сотрудники посольства США в Киеве обратились к властям Украины с призывом найти и привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета.

По словам дипломатов, Киев таким образом продемонстрирует свою приверженность свободе прессы. В сообщении дипмиссии в Twitter также отмечается, что независимые СМИ играют важную роль в украинской демократии.

В третью годовщину убийства Шеремета в Киеве прошла акция «Кто убил Павла? Три года без ответа». В числе её участников был временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, сообщает «Интерфакс-Украина».

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля. Как ранее писал News.ru, для следствия пока остаются тайной имена организаторов и исполнителей убийства. Родственники журналиста пожаловались в суд на бездействие генпрокурора Украины Юрия Луценко.

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