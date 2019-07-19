https://static.news.ru/photo/cf7c4cd0-aac9-11e9-82c0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Сотрудники посольства США в Киеве обратились к властям Украины с призывом найти и привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета.

По словам дипломатов, Киев таким образом продемонстрирует свою приверженность свободе прессы. В сообщении дипмиссии в Twitter также отмечается, что независимые СМИ играют важную роль в украинской демократии.

On the third anniversary of Pavel Sheremet’s assassination, we urge authorities to show their commitment to press freedom and bring the perpetrators of Sheremet’s death to justice. Independent media play an important role in Ukrainian democracy. pic.twitter.com/bh8p52XCHv — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 20 июля 2019 г.

В третью годовщину убийства Шеремета в Киеве прошла акция «Кто убил Павла? Три года без ответа». В числе её участников был временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, сообщает « Интерфакс-Украина ».

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля. Как ранее писал News.ru, для следствия пока остаются тайной имена организаторов и исполнителей убийства. Родственники журналиста пожаловались в суд на бездействие генпрокурора Украины Юрия Луценко.